Украинский боксер Александр Уиск активно готовится к дебютному поединку в супертяжелом дивизионе, который может состоятся уже в сентябре этого года. Сейчас чемпион тренирует выносливость, публикую снимки на своей странице в Facebook.

Фото: Facebook/Александр Усик

Как видно на фото, в этот раз Усик решил покататься на велосипеде.

Как сообщалось, дебютный поединок украинца Александра Усика в супертяжелом дивизионе может состояться уже в сентябре 2019 года. Причем, соперник у украинского боксера остался прежним – это камерунец Карлос Такам, заявил известный британский менеджер Эдди Хирн, который является сопромоутером Усика.

Ранее сообщалось, что Усика продолжили лишать поясов чемпиона мира.

Также мы писали, что появилось фото неунывающего боксера Усика, который потерял титул чемпиона WBC.