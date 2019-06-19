Приморским отделом полиции в г.Одессе разыскивается Перчик Николай Сергеевич, 2011 года рождения. В среду, 19 июня, он находясь на пляже "Ланжерон" ушел в неизвестном направлении. Местонахождение неизвестно.

Николай был одет в купальные плавки голубого цвета. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Уважаемые граждане! Если Вы владеете любой информацией о местонахождении разыскиваемого, просим позвонить в Приморский отдела полиции в г.. Одессе по телефону (048) 722-45-42 или по спецлинии "102".

Фото: facebook.com/gunp.odessa

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