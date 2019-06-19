Как полиция нашла тело убитой под Одессой девочки и вычислила подозреваемого. Подробности "Страны"
Главным подозреваемым в убийстве девочки под Одессой оказался 25-летний местный житель, которого ранее соседи уже уличали в совершении развратных действий в отношении малолетних. Однако, к уголовной ответственности он до этого момента не привлекался.
Он был "вычислен" в результате опроса оперативниками жителей села. Соседи и указали на него. Об этом сообщил "Стране" информированный источник.
Когда сотрудники полиции начали обыскивать двор подозреваемого, тот начал вести себя очень нервно. Оперативники, заметив такое поведение, начали его подробно расспрашивать.
В результате он сам показал выгребную яму, в которой и находилась пропавшая девочка. На ее трупе были обнаружены признаки насильственной смерти. Яма находилась напротив дома подозреваемого.
Местные издания сообщают, что поисковая группа заходила в этот двор в первый же день: ее привели туда служебные собаки. Однако тогда поисковики не уделили этому месту должного внимания.
По информации журналистов родители подозреваемого торговали на рынке рядом с мамой убитой Даши.
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