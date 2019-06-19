Журналисты BIHUS.info опубликовали фото имения главы Администрации президента Украины Андрея Богдана в элитном районе на юго-востоке Киева Конча-Заспе. Снимок размещен на странице BIHUS.info в Facebook.

Фото: Facebook/BIHUS.info

Как отмечается под фото, имение, возле которого пришвартован катер, появилось у Багдана после того, как он начал работать в правительстве бывшего премьер-министра Николая Азарова.

Скриншот: Facebook/BIHUS.info

Ранее сообщалось, что глава Администрации президента Андрей Богдан до назначения Владимиром Зеленским на эту должность работал с олигархом Игорем Коломойским, с генпрокурором Луценко, а также целым рядом других известных политиков, судей и предпринимателей.

Также мы писали, что Верховный суд рассмотрит два иска с требованием отменить назначение Богдана главой АП.