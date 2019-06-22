В 2018 году на рассмотрение в суды поступило 2 275 822 дел и материалов уголовного судопроизводства и об административных правонарушениях. Об этом передает ЮрЛига со ссылкой на соответствующий сборник.

А количество рассмотренных судами дел и материалов равняется 2 218 055.

Из них рассмотрено:

местными судами - 1 953 664;

апелляционными судами - 255 246;

Кассационным уголовным судом в составе Верховного Суда - 9 145.

Обращаем внимание, что статистические показатели отображены без учета данных судов неподконтрольных Украине населенных пунктов.

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