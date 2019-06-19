Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка руководителем Национального координационного центра кибербезопасности.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства 19 июня.

"На замену статьи 2 указа президента Украины от 7 июня 2016 года №242 "О Национальном координационном центре кибербезопасности" назначить Данилюка Александра Александровича – секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины – руководителем Национального координационного центра кибербезопасности", – говорится в указе №415 от 19 июня.

Скриншот: president.gov.ua

Документ вступает в силу со дня опубликования. Ранее эту должность занимал бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

Как известно, с 17 июля 2014 года Данилюк занимал пост постоянного представителя президента Украины Петра Порошенко в Кабинете министров, а с 25 сентября 2015 года был назначен заместителем главы Администрации президента Порошенко. В апреле 2016 года занял пост министра финансов, а 7 июня 2018 года Верховная Рада проголосовала за представление об его увольнении, которое подписал премьер-министр Владимир Гройсман.

Кроме того, Александр Данилюк был советником по финансовому сектору в команде Зеленского.

Ранее сообщалось, что Данилюк рассказал о результатах первого заседания СНБО.

Также мы писали, что Данилюк допустил возможность запуска рынка электроэнергии с 1 июля, несмотря на рекомендации ЕС .