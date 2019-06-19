Укусы пчел не могут приносить пользу вопреки распространенному мифу.

Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей станице в социальной сети Facebook.

Фото: Facebook/Ульяна Супрун

По ее словам, существует апитерапия, которая является альтернативным методом медицины, где для лечения используются продукты пчеловодства, например - мед, воск, пчелиный яд и прополис. Американцы утверждают, что подобный способ лечения поможет бороться с рассеянным склерозом, артритом, ожогами и даже раком.

Однако, как отметила Супрун, данные методы не обладают никаким научным обоснованием.

"Но во многих из этих исследований имеющиеся данные низкого качества, их результаты нельзя считать репрезентативными, и авторы отмечают необходимость в проведении дополнительных исследований, прежде чем делать какие-то основательные выводы", - пишет чиновница.

Но в то же время продукты пчеловодства могут быть полезными. Важно только, чтобы у человека не было аллергии на них. Но не стоит их использовать, чтобы пытаться лечить такие серьезные болезни, как рак или склероз.

Как рассказала медик, альтернативные методы лечения - это отличная площадка для манипуляций, поскольку нет ни опровержений, ни подтверждений им. При этом многие пациенты могут не замечать потенциального вреда, который они несут.

Скриншот: Facebook/Ульяна Супрун

Ранее сообщалось, что Супрун сообщила о новых стандартах лечения ВИЧ, на которые перешла Украина.

Также мы писали, что Супрун призвала украинцев напоить водой бездомных животных.