Внешнее независимое оценивание (ВНО/ЗНО) 2019 года по английскому языку сдали 87,3% абитуриентов. Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

"Состоялось второе заседание экспертной комиссии при УЦОКО по определению порога "сдал/не сдал". Был определен пороговый балл для тестов по английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам, биологии. Члены экспертной комиссии после обсуждения приняли решение установить пороговый балл по иностранным языкам, что соответствует 19 тестовым баллам, по биологии – 23", - говорится в сообщении пресс-службы УЦОКО в среду, 19 июня.

В связи с чем, от общего количества лиц, принимавших участие в тестировании по каждому из названных предметов, порог "сдал/не сдал" преодолели: по английскому языку 87,3% лиц; по немецкому – 79,4%, французскому – 87,7%, испанскому – 83,3%, по биологии – 91%.

Порог "сдал/не сдал" – это минимальное количество тестовых баллов, которое должен набрать участник ВНО, чтобы получить оценку в шкале 100-200 баллов. Это дает поступающему право участвовать в конкурсном отборе в вузы.

Как сообщалось, ВНО по украинскому языку и литературе сдали 84% абитуриентов, по математике 81,83%, по физике 85%.

Как сообщала "Страна", в 2019 году 15% абитуриентов не сдали ВНО по физике, 16% - по украинскому, почти 19% - по математике.

Напомним, что в МОН Украины определили пороговые баллы тестов внешнего независимого оценивания.