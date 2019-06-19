Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Украинской православной церкви (Московского патриархата) относительно незаконности госрегистрации Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил синодальный юридический отдел УПЦ (МП).

"18 июня 2019 года Окружной административный суд города Киева принял к рассмотрению и открыл производство по административному делу на основании предъявленного Киевской митрополией Украинской православной церкви иска о признании противоправным и отмене решения, обязательстве совершить действия", - говорится в сообщении юротдела в среду.

Иск подан относительно Министерства культуры Украины и государственного регистратора - КП "Центр правовой помощи и регистрации" – и мотивирован "нарушениями … законодательства", а также "совершением ответчиками в административном деле противоправных действий".

В УПЦ (МП) считают, что решение государственного регистратора о проведении государственной регистрации создания юридического лица с наименованием "Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)" и соответствующая запись в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований должно быть отменено судом.

В настоящее время Киевская митрополия УПЦ (МП) осуществляет подготовку к участию в рассмотрении административного дела.

30 января 2019 года КП "Центр правовой помощи и регистрации" зарегистрировал создание Православной церкви Украины (ПЦУ) как юридического лица с наименованием "Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)".

Напомним, что в Украинской православной церкви возмутились регистрацией ПЦУ как "Киевской метрополии УПЦ".

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