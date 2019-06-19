Торги на безналичном валютном рынке 19 июня активизировались и доллар поднялся на одну копейку - до 26,37-26,39 грн./$. Об этом рассказал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.ua.

Отмечается, что доллар активно продавался украинскими корпорациями-экспортерами и западными инвестфондами, которые сегодня оплачивали купленные вчера у Минфина гривневые гособлигации.

"С утра рынок прогнулся до 26,32 грн./$ в ожидании валютных продаж. Но после того, как стало ясно, что от ОВГЗ придет немного доллара, на рынок вышли покупать валюту ИНГ Банк Украина и Укргазбанк", — уточнил ход событий финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Сообщается, что вначале большого спроса на валюту не было, поэтому ее покупал Нацбанк в районе 26,32 грн./$, купив около 20 млн долларов.

Однако к вечеру стали активизироваться импортеры, который вспомнили, что завтра будет отменена обязательная продажа 30% валютной выручки. Не все верят, что после этого на межбанке сохранятся стабильные валютные продажи.

Меняется стратегия работы на межбанке ключевых игроков.

"Ситибанк — главный оператор по клиентам-нерезидентам при подготовке аукционов по ОВГЗ — начал мягче выходить на рынок. Если раньше во время выхода на межбанк он продавал сразу по $5 млн., то сейчас лишь по $1 млн.", — рассказал Невмержицкий.

На наличном рынке "американец" подешевел на 5 копеек. Средняя цена продажи доллара людям оказалась в рамках 26,45-26,60 грн./$. Минимальная — на 26,35 грн./$, а максимальная — на 27,0 грн./$.

При этом выкуп валюты у населения производился в рамках 26,0-26,35 грн./$.

Завтра, 20 июня, — поворотный день для межбанка. Бизнесу впервые за долгие годы будет позволено не продавать текущую валютную выручку, а тратить на собственное усмотрение. Потому на рынке активно обсуждают возможность девальвации гривны. Однако пока казначеи верят в продажи экспортеров и в фиксацию действующего курсового коридора.

"Завтра межбанк, скорее всего, откроется в рамках 26,35-26,40 грн./$. Не думаю, что валютные продажи сократятся. Бизнесу нужна гривна для работы, потому основная масса игроков настроена продавать доллар", — заверил Юрий Гриненко.

Чуть выше оказались ожидания его коллег.

"По нашему мнению, 20 июня торги будут проходить в диапазоне 26,35-26,45 грн./$. Фактор отмены обязательной продажи существенного влияния на межбанк завтра не окажет. Торговая сессия будет проходить в режиме ситуативного перекоса. С одной стороны, на снижение курса будет работать достаточный объем предложения в связи с началом периода бюджетных расчетов. С другой — в сторону роста курса может сработать отложенный спрос со стороны крупных импортеров, а также корректирующая скупка валюты Нацбанком", — спрогнозировал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Напомним, вчера НБУ отменил обязательную продажу валюты.

Ранее сообщалось, что банкиры объяснили, почему после длинных выходных курс доллара сделал шаг назад.