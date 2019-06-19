Луис Энрике перестал быть главным тренером футбольной сборной Испании. Ранее он пропустил три последних матча по семейным обстоятельствам, командой руководил его помощник Роберт Морено. Он же назначен новым наставником "красной фурии". Об этом сообщает издание As.

Президент Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес проведет пресс-конференцию вместе со спортивным директором Хосе Франсиско Молиной.

Официальной информации, о чем именно будет объявлено на пресс-конференции, пока нет, однако, как сообщает As, речь идет именно об уходе Энрике, которого на постоянной основе заменит Морено.

Под его руководством испанцы в рамках квалификации Евро-2020 обыграли Мальту (2:0), Фарерские острова (4:1) и Швецию (3:0).

Как сообщала "Страна", в Испании разгорелся футбольный скандал с договорными матчами. Арестованы несколько футболистов первого и второго дивизионов чемпионата Испании.

Отметим, что в Испании ограбили дом футболиста Мораты, когда он играл за сборную.