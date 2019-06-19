Центральная избирательная комиссия на заседании в среду, 19 июня, зарегистрировала 675 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки политических партий на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года. Об этом сообщается на странице ЦИК в Facebook.

Так, были зарегистрированы 217 кандидатов от "Радикальной партии Олега Ляшко", 59 – от Всеукраинского объединения "Факел", 175 – от партии "Голос" и 224 – от партии "Свобода".

Таким образом, всего по состоянию на 19 июня ЦИК зарегистрировала 839 кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательные списки 5 политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Фото: facebook.com/UACEC

Кроме того, ЦИК в среду зарегистрировала первых 179 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных (мажоритарных) избирательных округах. Из них 108 баллотируются в одномандатных округах в порядке самовыдвижения, а 71 выдвинули политические партии: 2 – "Оппозиционная платформа – За жизнь", 16 – "Гражданская позиция", 3 – "Воля", 2 – "Доверяй делам", 7 – Аграрная партия, 41 – "Голос".

Во время заседания в среду ЦИК также зарегистрировала 190 официальных наблюдателей от международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля. 95 наблюдателей - от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 53 - от Международной неправительственной организации CANADEM, 42 - от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO).

Таким образом, по состоянию на 19 июня Комиссия зарегистрировано 233 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов Украины.

Фото: facebook.com/UACEC

Срок подачи документов истекает 20 июня. Согласно законодательству, для регистрации партии по списку в общегосударственном округе размер залога составляет 1000 размеров минимальной заработной платы (4 млн 173 тыс. грн), а для самовыдвиженца или партии, которая выдвигает кандидата в одномандатном округе – 10 размеров минимальной заработной платы (41730 грн).

Напомним, что Порошенко подал в ЦИК документы ЕС для регистрации на выборах в Раду.

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