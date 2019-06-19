Туристов в Греции призвали защищаться от комаров из-за повышенного риска заразиться лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщает газета Express.

"Прошлогодний всплеск лихорадки Западного Нила в Греции, когда заразилось более 300 человек и погибли 50, может повториться этим летом. Туристам следует защищаться от укусов комаров, поскольку они могут быть переносчиками вируса", - пишет издание со ссылкой на специалистов здравоохранения.

Туристам посоветовали использовать репелленты, закрывать двери и окна в помещении, носить прикрывающую тело одежду и избегать застойных водоемов.

"Невозможно предсказать зону распространения вируса из-за его сложной эпидемиологии, но его ареал уже не ограничивается деревнями. Вспышки заболевания зафиксированы в Аттике близ Афин и в Салониках", - сообщает газета.

Лихорадка Западного Нила протекает в виде острого заболевания с симптомами общей интоксикации, в тяжелых случаях - с поражением центральной нервной системы. Человеку вирус передается от комаров, которые выпили кровь зараженных болотных птиц. Комары-переносчики вируса активны летом, особенно в жару. Лечение болезни симптоматическое, вакцина не разработана.

Как сообщала "Страна", в Китае уже два человека заразились крысиным гепатитом, который раньше не передавался людям. Один из случаев заражения обнаружили во время анализа крови женщины со слабым иммунитетом.

Напомним, что в Конго зафиксирована новая вспышка смертоносной лихорадки Эбола.