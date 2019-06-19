Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик заявил о надежде на то, что стороны конфликта на Донбассе смогут согласовать очередное перемирие к следующему заседанию, передает Интерфакс-Запад.

"По вопросу перемирия. Несмотря на очевидную заинтересованность сторон в так называемом хлебном перемирии, они, к сожалению, сегодня не смогли прийти к общему мнению по тексту совместного заявления", - сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.

"Я надеюсь, что мы его достигнем в следующий раз или до следующего раза", - добавил спецпредставитель.

Также Сайдик подчеркнул, что это перемирие совместно с широкой противоминной деятельностью необходимо гражданскому населению, проживающему в зоне противостояния.

Очередное заседание ТКГ пройдет 2 июля в Минске.

Ранее сообщалось, что в ОБСЕ заявили о росте числа нарушений режима тишины на Донбассе почти в два раза.

Также мы писали, что ОБСЕ назвали число жертв среди гражданского населения на Донбассе за текущий год.