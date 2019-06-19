Житомирский суд продлил на 60 суток круглосуточный домашний арест журналиста Василия Муравицкого, которого обвиняют в госизмене. Об этом сообщил сам Муравицкий в Facebook 18 июня.

Журналист отмечает, что он уже год и два месяца находится в заточении после года пребывания в СИЗО.

Фото: facebook.com

Прокурор Вадим Левченко подал в суд ходатайство об изменении Муравицкому пресечения на содержание под стражей. По его словам, подсудимый нарушает условия домашнего ареста, вовремя не сообщая полицию об изменении места своего пребывания. А сам Муравицкий уже второй раз подал ходатайство об изменении круглосуточного домашнего ареста на домашний арест в ночное время.

Впрочем, суд отклонил ходатайство обеих сторон. "Суд постановил продлить обвиняемому Муравицкому Василию Александровичу мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом круглосуточно оставлять место своего проживания ... Срок действия обязанностей в отношении обвиняемого определить продолжительностью 60 суток до 16 августа 2019 г. включительно", - говорится в тексте постановления суда.

По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины".

Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Журналист вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а Союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и норм международного права.

Напомним, как ведущие издания РФ поддержали арестованного журналиста "Медузы".

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