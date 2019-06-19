В среду, 19 июня, курс гривни на межбанковском валютном рынке Украины вырос на 1 копейку, до 26,36 грн/$1 с 26,37 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,35 - 26,38 грн/$1, тогда как в НБУ установили на 20 июня официальный курс 26,33 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 19 июня укрепился до 26,31 грн/$1 с 26,39 грн/$1. В НБУ установили официальные курсы гривни к иностранным валютам на 20 июня 2019 года:

100 долларов США 2633.42

100 евро 2951.28

100 польских злотых 693.10

100 юаней 380.98

10 российских рублей 4.11

По данным НБУ, объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 14 июня составил 310.8 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $256.3 млн.

Как сообщала "Страна", НБУ отменил обязательную продажу валюты для предпринимателей. Согласно сообщению, отмена обязательной продажи валюты не будет иметь негативных последствий для макрофинансовой стабильности.

Ранее в НБУ предупредили о надвигающемся финансовом кризисе. По словам первого заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова, возможный дефолт может "положить банки".

В рейтинговом агентстве Fitch прогнозируют падение украинской гривни до 32 за доллар.