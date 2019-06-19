Курс гривни на межбанке поднялся на копейку
В среду, 19 июня, курс гривни на межбанковском валютном рынке Украины вырос на 1 копейку, до 26,36 грн/$1 с 26,37 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.
Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,35 - 26,38 грн/$1, тогда как в НБУ установили на 20 июня официальный курс 26,33 грн/$1.
По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 19 июня укрепился до 26,31 грн/$1 с 26,39 грн/$1. В НБУ установили официальные курсы гривни к иностранным валютам на 20 июня 2019 года:
- 100 долларов США 2633.42
- 100 евро 2951.28
- 100 польских злотых 693.10
- 100 юаней 380.98
- 10 российских рублей 4.11
По данным НБУ, объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 14 июня составил 310.8 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $256.3 млн.
Как сообщала "Страна", НБУ отменил обязательную продажу валюты для предпринимателей. Согласно сообщению, отмена обязательной продажи валюты не будет иметь негативных последствий для макрофинансовой стабильности.
Ранее в НБУ предупредили о надвигающемся финансовом кризисе. По словам первого заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова, возможный дефолт может "положить банки".
В рейтинговом агентстве Fitch прогнозируют падение украинской гривни до 32 за доллар.