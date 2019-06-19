Игорь Мосийчук и Игорь Кононенко будут баллотироваться в народные депутаты по 94 округу в Киевской области.

Об этом они заявили на своих страницах в Facebook 19 июня.

Ранее журналист 1+1 Александр Дубинский объявил, что также пойдет на выборы в Раду по этому же округу, но от "Слуги народа". Причем его главная задача, как он сам говорит, не пустить в Раду одизного соратника Петра Порошенко Игоря Кононеко.

Сам Кононенко, тем временем, сообщил, что сегодня, 19 июня подал документы в ЦИК. Он утверждает, что выбрал именно 94 округ, потому что там его родная земля.

"Иду в Верховную Раду по 94 округу. Сегодня подал документы в ЦИК. Киевщина - моя родная земля. Здесь я родился, в Василькове служил в армии. Здесь вместе с любимой женой воспитал трех прекрасных детей", - заявил он.

"Более 3 лет мы бок о бок работаем на Васильковщине и Обуховщине с местными общинами. Вместе строим школы, дороги, больницы, стадионы и бассейны. Много уже сделано. Еще больше начато. Мы запустили энергию изменений и впереди нас ждут настоящие преобразования. Люди просят меня представлять интересы нашего края в Верховной Раде, чтобы завершить начатое на Киевщине работу", - написал Игорь Кононенко.

Фото: facebook.com

Экс-радикал Игорь Мосийчук также заявил, что сегодня регистрируется на выборы по 94 избирательному округу."В Верховную Раду не хожу, потому что она умерла. Если правки не разоблачат закон О выборах с открытыми списками, то приду проголосовать. Все остальное - это профанация и шоу, а не политика. Шоу, которое нужно как можно быстрее прекращать и начинать с чистого листа. С новым парламентом строить новую страну", - заявил он.

Он считает, что правки, которыми забрасывали избирательный кодекс, в большинстве своем "технические и надуманные". На выборы Мосийчук идет как беспартийный, но с командой единомышленников работает над созданием политической партии.

Фото: facebook.com/mosijcuk.igor

В тоже время, как уже писала "Страна", на этом округе как кандидат-самовыдвиженец зарегистрирован еще один Дубинский - некто Максим Дубинский, причем его местом работы указано частное предприятие "Слуга народа". Также как член общественной организации "Слуга народа" выдвигается по округу бывший коллега Дубинского по 1+1 Жан Новосельцев.

Как считает Александр Дубинский все эти люди - технические кандидаты от Кононенко, которые призываны отобрать голоса у журналиста 1+1.

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