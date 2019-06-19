Шевченковский районный суд в Киеве принял решение отменить и признать незаконным решение наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) об увольнении Зураба Аласании с должности гендиректора "Суспільне:UA".

Об этом сообщила председатель НОТУ, заместитель шеф-редактора портала "Детектор медиа" Светлана Остапа на своей странице в Facebook.

"Суд удовлетворил решение Зураба Аласании частично: решение наблюдательного совета о досрочном прекращении контракта отменить. Иски к членам НC Татьяны Лебедевой и Светланы Остапы отклонены", - написала она.

Скриншот: Facebook/Зураб Аласания

Как сообщалось, набсовет НОТУ 31 января 2019 года девятью голосами из 12 поддержал расторжение контракта с главой НОТУ Зурабом Аласанией. 1 февраля профсоюз НОТУ сообщил о фактах злоупотреблений с его стороны.

Однако 12 февраля набсовет НОТУ решил отложить решение о расторжении контракта до 6 мая. По словам и.о. председателя набсовета Остапы, такое решение было принято, чтобы увольнение Аласании не связывали с президентскими выборами в Украине.