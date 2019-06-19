Экс-игрок "Шахтера" Дарио Срна в пятницу, 21 июня, проведет в Киеве пресс-конференцию на которой расскажет о своем будущем.

Об этом сообщает издание Net.hr. По данным журналистов, он вернется в клуб "горняков" на одну из технических должностей. Ранее сообщалось, что Дарио претендует на должность спортивного директора клуба

В среду, 19 июня, 37-летний хорват заявил, что уходит из Кальяри в связи с истечением срока контракта. Также не исключается вариант, что Срна может вернуться и в хорватский футбол, так как руководство федерации футбола Хорватии получило официальное приглашение от Дарио на мероприятие.

Ранее фигурировала информация, что у Срны есть и другие варианты продолжения игровой карьеры. По слухам, в его услугах заинтересованы итальянские Рома и Парма, а также хорватский Хайдук Сплит.

Цвета "Шахтера" Срна защищал с 2003 по 2018 год. В активе Дарио 536 матчей за "горняков", что является рекордом донецкого клуба.

Как сообщала "Страна", Александр Зинченко в отпуске съездил в Москву. Он сделал несколько фото с местными болельщиками.

Отметим, что в "Милане" решили приобрести защитника киевского "Динамо".