В среду, 19 июня, заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова выставила на аукцион картину с изображением бывшего президента Украины Петра Порошенко, рейтинги партии которого обвалились сегодня. Торги за предмет искусства ведутся на ее странице в социальной сети Facebook.

Фото: Facebook/Svetlana Kryukova

На полотне под названием "Петр уже пятый" изображен обнаженный мужчина, похожий на экс-президента Петра Порошенко в окружении ангелов на фоне пляжного пейзажа. В руке у него конфета "Птичье молоко".

Как отметила Крюкова, картина выставляется в день, когда рейтинги партии Порошенко "Европейская Солидарность" значительно упали.

"В день падения рейтинга ПП выставляю на аукцион легендарную картину. Их в природе - 2 штуки. Первая в частной коллекции. Вторая может оказаться вашей. Целая история. Целая эпоха. Масло, холст. Стартовая цена - 600 у.е.", - написала она.

Скриншот: Facebook/Svetlana Kryukova

Ранее сообщалось, что на Facebook-странице Светланы Крюковой открылись торги за новую картину "Золотая шаурма".

Также мы писали, что рейтинг партии Порошенко рухнул на уровень проходного барьера.