Вчера в столичную полицию с заявлением о краже личных вещей обратился сотрудник посольства Австрии в Украине. Об этом мы узнали из собственных информированных источников в МВД.

По словам наших собеседников, австрийский дипломат, курирующий экономические вопросы, вчера зашел в кафе на Лютеранской в Киеве и там не заметил как его кошелек почистили щипачи. Украли дипломатические документы, банковские карты и немного наличных - около 100 евро и 1 тысячу гривен. Когда дипломат хватился пропажи и вызвал полицию, воров уже и след простыл.

По этому факту заведено уголовное дело по ч.1 ст.185 УК Украины-Кража, но, несмотря на дипстатус потерпевшего, преступление еще не раскрыто.

Ранее сообщалось, что прокуратура разоблачила банду, которая украла у государства песка на 71 миллион.

Также мы писали, что в киевском монастыре украли деньги и документы у туристки из Румынии.