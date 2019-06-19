Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второй президент Украины Леонид Кучма в среду, 19 июня, заявил о невозможности пересмотра решения СНБО о торговой блокаде "ЛДНР".

По его словам, об этом может идти речь после возвращения расположенных на них предприятий в правовое поле Украины.

"Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО, - цитируется Кучма на фб-странице его пресс-секретаря Дарки Олифер по итогам заседания ТКГ в Минске.

Фото: facebook.com/darka.olifer

Мы разбирались, чем завершились первые переговоры Кучмы в Минске, которые проходили в начале июня. Тогда стороны впервые предметно поднимали вопрос отмены блокады Донбасса.

Также Леонид Кучма констатировал, что Украина больше не интересна для стран Европейского союза.