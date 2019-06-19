Кучма заявил, что блокаду Донбасса снять невозможно без возврата активов
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второй президент Украины Леонид Кучма в среду, 19 июня, заявил о невозможности пересмотра решения СНБО о торговой блокаде "ЛДНР".
По его словам, об этом может идти речь после возвращения расположенных на них предприятий в правовое поле Украины.
"Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО, - цитируется Кучма на фб-странице его пресс-секретаря Дарки Олифер по итогам заседания ТКГ в Минске.
Фото: facebook.com/darka.olifer
Мы разбирались, чем завершились первые переговоры Кучмы в Минске, которые проходили в начале июня. Тогда стороны впервые предметно поднимали вопрос отмены блокады Донбасса.
Также Леонид Кучма констатировал, что Украина больше не интересна для стран Европейского союза.