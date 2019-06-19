Окружной админсуд Киева отказал нардепу Андрею Деркачу в удовлетворении иска о понуждении координаторов коалиции внести премьер-министру предложения по кандидатуре министра здравоохранения. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба суда.

Мотивом принятия указанного решения послужило отсутствие доказательств существования коалиции депутатских фракции в Верховной Раде, поскольку во время рассмотрения административного дела соответствующие доказательства не были представлены ответчиками в суд.

Ранее "Страна" сообщала, что в 2018 году народный депутат Андрей Деркач обратился в суд с требованием обязать коалицию подать кандидатуру министра здравоохранения (как известно, Ульяна Супрун считается и.о. министра, а реального главы МОЗ в Украине нет). Ответчиками по иску были названы лидер фракции БПП Артур Герасимов и лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

Во время рассмотрения этого дела, суд решил затребовать у координаторов коалиции (глав фракций БПП и НФ) и аппарата Верховной Рады перечень депутатов, входящих в коалицию.

На требование суда отозвался только первый заместитель руководителя аппарата Рады Петр Бондарь, написав пояснение, что не может предоставить информацию о членах коалиции, поскольку ею не владеет. Главы фракций БПП и НФ и вовсе проигнорировали решение суда. Следующее ходатайство, которое заявил Деркач, это затребовать у каждого депутата информацию, входил ли он в коалицию, и таким образом найти ответ на вопрос, есть ли коалиция в парламенте.

Но в итоге суд не получил официального подтверждения существования коалиции и отказал Деркачу.

Если бы суд получил официальные документы об отсутствии коалиции, то это было бы весомым доводом в пользу роспуска президентом Владимиром Зеленским парламента. Зеленский издал свой указ как раз на основании отсутствия коалиции в Раде. Формально коалиции официально нет с февраля 2016 года, когда из нее публично вышли три фракции - "Самопомощь", "Батькивщина" и Радикальная партия, и не было объявлено о создании новой. Таким образом, срок 30 дней для формирования нового большинства истек еще три года назад.

Впрочем, спорный вопрос о законности роспуска Рады рассматривает Конституционный суд и теперь только он поставит точку в этом деле.