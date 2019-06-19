В среду, 19 июня, около 17:50, тело нардепа от "Народного фронта" Дмитрия Тымчука, которого сегодня нашли застреленным, вынесли из его дома в Киеве и погрузили в спецавтомобиль. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

На месте присутствует большое количество представителей СМИ.

Фото: Страна.ua

Напомним, что в Киеве 19 июня найден застреленным народный депутат Дмитрий Тымчук. Информация о происшествии поступила в 12:10. По предварительной информации, Тымчук чистил наградной пистолет и случайно выстрелил в себя, когда находился в квартире на бульвар Перова в Киеве.

"Страна" ведет онлайн-хронику с подробностями этого ЧП.

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