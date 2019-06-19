Вахтерша в разговоре со "Страной" не смогла объяснить, кем приходится погибшему народному депутату Дмитрию Тымчуку женщина, вызвавшая полицию. Но отметила, что последний год они регулярно ходят вместе и появлялись на этой квартире.

При этом консьержка отметила, что плохо знала погибшего и ничего конкретного о его жизни рассказать не смогла. Однако, как уточнила собеседница, его сожительницу зовут Алена или Алина.

Напомним, сегодня днем стало известно, что нардеп Дмитрий Тымчук чистил наградной пистолет и случайно выстрелил в себя. Однако позже в полиции озвучили версии смерти нардепа Дмитрия Тымчука, среди которых оказались и криминальные.

Ранее народный депутат "Народного фронта" Антон Геращенко сообщил, что жена Тымчука Анна позвонила в больницу и сообщила, что ее муж чистил оружие и случайно ранил себя. Пока приехала скорая помощь, он умер.

Кроме того, мы напоминали, чем был известен погибший нардеп Дмитрий Тымчук. Также сообщалось, что полиция завела уголовное производство по статье "умышленное убийство".