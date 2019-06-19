В среду, 19 июня, около 50 луганчан получили паспорта России в Новошахтинске Ростовской области, в 20 км от российско-украинской границы. Об этом сообщает "Громадське".

Людей привозят в пункт выдачи централизованно на автобусе с номером "ДНР" и надписью "Специальные перевозки" в сопровождении двух "правоохранителей" в гражданской одежде. Те, кто сегодня получал паспорта, подавали документы за месяц. Отмечается, что гражданство РФ могут получать все желающие, не только "бюджетники" и военные.

В автобусе также есть люди, которых не разрешают фотографировать и общаться с ними. По словам пассажиров, они выезжают из Луганска в 06:00 и до 13:00 обычно получают документы. Выдают паспорта в здании Новошахтинского клуба, который оборудовали под эти нужды в апреле 2019 года. "Внутрь журналистов не пускают, однако те, кто уже получил документы, рассказывают, что внутри проверяют металлоискателем, потом объясняют, как заполнять документы, после этого играет гимн РФ, и "новоиспеченные" граждане приносят присягу", - говорится в сообщении.

Место прописки в паспортах РФ оставляют пустым. Российскими законами не регламентирован период, за который гражданин должен зарегистрироваться. Ответственности за отсутствие прописки тоже нет.

Сообщается, что второй пункт выдачи работает в Покровске Ростовской области. Туда везут людей из самопровозглашенной "ДНР". Принимают документы только в Донецке и Луганске. Как сообщала "Страна", в Ростовскую область за паспортами уже ездила первая группа жителей Донбасса.

Напомним, в Евросоюзе пообещали обсудить российские паспорта для жителей Донбасса в ближайшие недели.

Ранее Киев призвал недействительными паспорта РФ для дончан. Что это значит на практике разобралась "Страна". Также украинские власти пригрозили вычислить поименно получателей паспортов РФ. Насколько это реально - в нашем материале.