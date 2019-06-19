Сервис американской компании Uber запустил в Киеве третий по счету маршрут Uber Shuttle. Микроавтобусы начнут курсировать от ул. Соломенская, 24 до Бессарабки (ул. Эспланадная, НСК "Олимпийский").

Как сказано в пресс-релизе компании, Uber Shuttle будут ходить каждые 15 минут с 7:00 утра до 21:00 вечера.

Цена одной поездки с Uber Shuttle зависит от длины маршрута. Поездка до 8 км обходится в 15 грн, от 8 до 12 км - в 20 грн, от 12 до 16 км - в 25 грн, свыше 16 км - в 30 грн.

Uber - компания по разработке и внедрению мобильных сервисов, позволяющих доставлять еду, заказывать поездки и арендовать электровелосипеды. Украина является одной из 64 стран, в которых работает компания.

Помимо Uber Shuttle, в нашей стране есть еще два сервиса Uber: Uber Eats по доставке еды и сервис поездок на электромобилях Green. Как писала "Страна", Uber Shuttle объединяет принципы краткосрочной аренды автомобиля и работу маршрутного такси, которое можно резервировать через приложение Uber.

Мы также сообщали о двух тестовых маршрутах Uber Shuttle в столице, которые открылись в мае по направлениям Виноградарь - Шевченковский район (Проспект победы, 100 - Площадь победы) и Дарница - Лыбедская (ул. Каунасская, 10 - ст. м. "Лыбедская").

Согласно данным Uber, за месяц работы Uber Shuttle микроавтобусами воспользовалось более 2 тысяч пассажиров. В среднем клиенты Uber Shuttle совершают три поездки в неделю.