Старобельский районный суд Луганской области продлил арест экс-главе парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову до 17 августа. Об этом в среду, 19 июня, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"Старобельским районным судом Луганской области продлена мера пресечения (содержание под стражей) обвиняемому Ефремову еще на два месяца – до 17.08.2019 включительно", - говорится в сообщении.

Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Ему также инкриминируется поддержку "ЛНР" и незаконное завладение имуществом "Луганскугля".

Ефремов обвиняется в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности организации "Луганская народная республика" и государственная измена.

Сам Ефремов свою вину отрицает и считает дело полностью сфабрикованным.

Адвокат Ефремова Андрей Смирнов прокомментировал для "Страны" решение суда.

"Старобельский суд Луганской области в 18 раз продлил содержание под стражей Александру Ефремову. Разумеется, данное решение не корреспондируется ни с требованиями закона, ни с здравым смыслом. Человек три года содержится в тюрьме, никаких рисков не существует, ровно как и доказательств вины. Судом не принимается к сведению ни состояние здоровья Ефремова, ни длительность содержания под стражей, что прямо противоречит судебной практике ЕСПЧ. Вместе с тем, обращает на себя внимание, что председательствующим в самом уголовном производстве было составлено отдельное мнение, в котором судья счёл необоснованным дальнейшее содержание Ефремова под стражей. В случае наличия отдельного мнения, решение принимается простым большинством голосов членов судебной коллегии. Простое большинство в этот раз превалировало над здравым смыслом. С учётом одного из последних решений Конституционного суда Украины, признавшего неконституционной норму УПК, блокировавшую до этого возможность подачи апелляции на подобные бездумные решения, мы обязательно в самом скором времени обжалуем всю эту пародию на состязательный и справедливый судебный процесс", - заявил Смирнов.

Напомним, что "Оппозиционном блокае" заявили, что в их список войдет Ефремов. Однако в ЦИК ответили, что Ефремова уже нельзя включить в политсписки.