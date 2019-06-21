21 июня в Северном полушарии Земли наступит самый долгий день в году - летнее солнцестояние. Светло будет целых 17 с половиной часов, а темнота опустится всего лишь на 6 с половиной. В астрономии солнцестояние означает начало астрономического лета. Оно наступает, когда наше светило постепенно поднимается на самую высокую точку над горизонтом и как бы "останавливается". Потом еще нескольких дней высота Солнца в зените почти неизменна.

Как отмечали этот день раньше и как сейчас, какие существуют приметы и обряды, связанные с движением единственной звезды нашей солнечный системы.

Признак середины лета

Этот день в народе издавна считался серединой лета. Поскольку у наших предков многие аспекты жизни были связаны с природными циклами, со сменой сезонов, урожаем и т.д., то такие значимые дни становились праздниками. В летнее Солнцестояние язычники отмечали Ивана Купала. Однако после перехода на Григорианский календарь Купальский день сместился на начало июля, а солнцестояние по факту проходит в июне.

День высокого Солнца каждый год отмечают в знаменитом Стоунхендже в Британии. А в Финляндии это государственный праздник. Северные народы вообще с особым трепетом относились к этому дню.

Приметы и обычаи летнего солнцестояния

Раньше на праздник Купалы в день солнцестояния плели венки, прыгали через костры, приносили жертвы воде и огню, собирали целебные травы, совершали ритуалы, призывающие урожай, купались в любых природных водоемах.

После прихода христианства праздник Купалы приурочили ко дню Иоанна Крестителя, который по старому стилю приходился на 24 июня, а по-новому - на 7-е.

Перед солнцестоянием люди собирали травы, например, мяту, чабрец, подсушивали, а на закате бросали в огонь и гадали. Низкий дым предвещал беды и неудачи, если клубы поднимались вверх, это сулило здоровье и благополучие.

Пасмурная погода обещала неурожай и плохое лето. А вот обильная утренняя роса - щедрые дары природы. Считалось, что если умыться такой росой на рассвете, это принесет красоту и здоровье. Встретить рассвет в этот день вообще считалось хорошей приметой.

День летнего солнцестояния также считался удачным для свадьбы.