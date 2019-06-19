Печерский районный суд города Киева удовлетворил все 14 ходатайств Госбюро расследований по выемке документов в связи с уголовными делами, которые расследуются в отношении продажи завода "Кузня на Рыбальском" Петром Порошенко Сергею Тигипко, а также сделки о покупке телеканала "Прямой" (который также связывают с Петром Порошенко).

Об этом "Стране" сообщил источник в ГБР.

"Теперь следователи получат полный доступ к документации обоих предприятий в рамках расследования уголовных дел о возможном преступлениях, связанных с приобретением телеканала "Прямой" касательно легализации доходов, полученных коррупционным путем. А также расследования уголовного дела по отмыванию средств и неуплате налогов в ходе сделки по купле-продаже "Кузни на Рыбальском". Предприятие было продано в 2018 году Петром Порошенко. Покупателем стал Сергей Тигипко", - говорит источник в ГБР.

Напомним, что оба уголовных производства были открыты по заявлению известного юриста Андрея Портнова.

Как сообщала "Страна", юриста Андрея Портнова, который недавно вернулся в Украину, восстановили в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Также мы писали, что Портнов подал пятое заявление против Порошенко и Парубия в ГБР.