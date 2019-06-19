В среду, 19 июня, глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении четырех уполномоченных представителей Украины в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Указ обнародован на сайте президента.

Согласно указу, Богдан Бондарь уполномочен представлять Украину в рабочей подгруппе ТКГ по вопросам безопасности; Игорь Веремий – в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам, Валерию Лутковскую – в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам и Александра Моцика – в рабочей подгруппе по политическим вопросам.

Кроме того, Зеленский поручил Кабмину обеспечить финансирование расходов, которые связаны с обеспечением украинского представительства в ТКГ.

Скриншот: president.gov.ua

Как известно, Богдан Бондарь является заместителем командующего ООС в звании генерал-майор.

Богдан Бондарь. Фото: fakty.com.ua

Игорь Веремий с сентября 2014 года является заместителем министра экономического развития и торговли Украины.

Игорь Веремий. Фото: 112.ua

Валерия Лутковская - уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека (с 2012), правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека (с января 2011). Заслуженный юрист Украины (2009).

Валерия Лутковская. Фото: uk.wikipedia.org

Александр Моцик - украинский дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Соединенных Штатах Америки (2010—2015).

Александо Моцик. Фото: apostrophe.ua

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил временных губернаторов Полтавской и Одесской областей.

Также мы писали, что Зеленский назначил руководителем Госпогранслужбы экс-начальника погранотряда, который в 2014 году удерживал оборону Луганской пограничной базы.