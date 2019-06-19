Зеленский назначил 4 представителей Украины в подгруппах ТКГ
В среду, 19 июня, глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении четырех уполномоченных представителей Украины в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Указ обнародован на сайте президента.
Согласно указу, Богдан Бондарь уполномочен представлять Украину в рабочей подгруппе ТКГ по вопросам безопасности; Игорь Веремий – в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам, Валерию Лутковскую – в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам и Александра Моцика – в рабочей подгруппе по политическим вопросам.
Кроме того, Зеленский поручил Кабмину обеспечить финансирование расходов, которые связаны с обеспечением украинского представительства в ТКГ.
Скриншот: president.gov.ua
Как известно, Богдан Бондарь является заместителем командующего ООС в звании генерал-майор.
Богдан Бондарь. Фото: fakty.com.ua
Игорь Веремий с сентября 2014 года является заместителем министра экономического развития и торговли Украины.
Игорь Веремий. Фото: 112.ua
Валерия Лутковская - уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека (с 2012), правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека (с января 2011). Заслуженный юрист Украины (2009).
Валерия Лутковская. Фото: uk.wikipedia.org
Александр Моцик - украинский дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Соединенных Штатах Америки (2010—2015).
Александо Моцик. Фото: apostrophe.ua
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил временных губернаторов Полтавской и Одесской областей.
Также мы писали, что Зеленский назначил руководителем Госпогранслужбы экс-начальника погранотряда, который в 2014 году удерживал оборону Луганской пограничной базы.