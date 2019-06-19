Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, лидер движения "Рух нових сил" вслед за президентом Украины Владимиром Зеленским пробежался под фонтаном и выложил видео в Youtube.

Правда освежился Михо не в Мариуполе, а Одессе. "В Мариуполе, конечно, фонтаны хорошие, но в Одессе не хуже", - написал Саакашвили.

Видео: youtube.com

Напомним, 15 июня президент Владимир Зеленский завершил рабочий визит в Мариуполь, пробежав сквозь работающий фонтан. Вокруг Зеленского на площади образовалась толпа, после чего глава государства вместе с охранниками перебежали через фонтан, чтобы сесть в автомобиль. Видео с забегом Зеленского стало хитом в украинском Youtube, набрав более 2,5 млн просмотров.

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