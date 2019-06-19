Подозреваемый в причастности к падению самолета рейса МН17 в 2014 году Игорь Гиркин ("Стрелков") отрицает влияние сепаратистов на катастрофу. Об этом сообщает Associated Press.

В телефонном разговоре Стрелков, бывший на тот момент министром обороны "ДНР", опроверг какую-либо причастность к сбитию самолета рейса МН17 малазийских авиалиний.

Тоже же самое заявил и Александр Бородай, который на момент падения самолета был "главой" в так называемой "ДНР" в 2014 году. Он сообщил Associated Press, что выдвинутые против обвинения не соответствуют действительности.

Международная группа, расследующая катастрофу авиарейса MH17, не будет просить Россию и Украину выдать подозреваемых.

Как сообщала "Страна", власти Нидерландов предъявили обвинения по делу о катастрофе рейса MH17 на Донбассе в 2014 году трем россиянам и одному украинцу: Стрелкову, Хмурому, Пулатову и Харченко.

Отметим, что обвинения против них строятся на показаниях, полученных от бывшего украинского военного Ивана Безъязыкова, которого ранее в Украине обвинили в государственной измене и посадили в СИЗО.

При этом премьер-министр Малайзии публично выразил сомнения в достоверности расследования катастрофы и обвинений против России. По результатам международного расследования, Boeing рейса МН17 был сбит из российского зенитного комплекса "Бук".