Народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко прокомментировал журналистам "Страны" сегодняшнюю смерть своего коллеги и однопартийца Дмитрия Тымчука, который скончался от огнестрельного ранения в голову. Одну из версий полиции - убийство и "российский след" - Геращенко отбросил.

Также Геращенко исключил и версию о самоубийстве на почве каких-либо проблем Тымчука. По его словам, в последние дни, предшествовавшие ЧП, Тымчук не обращался к нему с просьбами о помощи, и о своих проблемах не говорил.

"Считаю, что правоохранители должны проверить все возможные версии случившегося. Особенно добавить к тому, что написал в Facebook, нечего. Но из того, что известно мне, склоняюсь к тому, что там ненасильственный след (намек на суицид либо смерть по причине неосторожного обращения с оружием - прим. ред.), - говорит парламентарий из "Народного фронта" Антон Геращенко.

Напомним, нардеп Антон Геращенко первым в Facebook сообщил о версии случайного выстрела при чистке пистолета. Полиция пока в основном придерживается именно этой позиции. Чуть позже Геращенко все же отредактировал свой пост о Тымчуке, добавив несколько версий его смерти.

Как сообщала "Страна", первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук заявил, что не верит в версию смерти нардепа Дмитрия Тымчука в виде несчастного случая. Он не исключает, что парламентария могли убить. Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, сообщает "Укринформ".

"Как офицер я лично не верю в то, что это несчастный случай в результате чистки оружия... Дмитрий Тымчук, кроме того что государственный деятель, он с 2014 года вместе с коллегами очень тщательно, профессионально, качественно освещал агрессию Российской Федерации, участие военных: офицеров, генералов, подразделений российской регулярной армии - в агрессии против Украины", - сказал он.