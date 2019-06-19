23 июня в Киеве полностью ограничат движение транспорта возле станции метро "Шулявская" из-за реконструкции знаменитого "уставшего" моста и монтажа конструкции нового путепровода. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Дирекция строительства дорожно-строительных сооружений Киева.

"В ночь 23 июня с 01:00 до 12:00 часов дня будет полностью ограничено сквозное движение транспорта по проспекту Победы в районе реконструкции Шулявского путепровода. Это связано с началом монтажа металлоконструкций нового путепровода", - отмечено в сообщении.

Дирекция строительства просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать правила дорожного движения и избегать аварийных ситуаций.

Напомним, что Шулявский мост частично обрушился 27 февраля 2017 года.

Как писала "Страна", 16 марта нынешнего года движение по Шулявскому путепроводу было полностью закрыто из-за его демонтажа и реконструкции транспортной развязки. Согласно планам КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", к концу 2019 года должно завершиться строительство нового путепровода. Реконструкцию Шулявского моста будут проводить с помощью уникального движущегося "мегадомкрата".