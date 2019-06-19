Народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко внес правки в свой первый пост в Facebook о смерти нардепа Дмитрия Тымчука.

Геращенко добавил возможные версии происшествия, хотя до этого писал только о самоубийстве. "Изучаются все возможные версии: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с огнестрельным оружием", - дописал Геращенко. Также он добавил фото Тымчука и фразу "настоящему народному депутату".

История правок поста Геращенко

Напомним, что в Народном фронте не верят в версию самоубийства Дмитрия Тымчука. Первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук заявил, что не верит в версию смерти нардепа Дмитрия Тымчука в виде несчастного случая. Он не исключает, что парламентария могли убить.

Также "Страна" сообщала о том, что происходит на месте смерти Дмитрия Тымчука.