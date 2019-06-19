Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что слова президента Зеленского об отказе от прямого диалога с Донецком и Луганском расстраивают. Об этом в среду, 19 июня, сообщает ТАСС.

"Пока расстраивает, что президент Зеленский, отвечая (...) на вопрос, будет ли он вести прямой диалог с Донецком и Луганском, сказал: "Нет, не буду"", - отметил Лавров на пресс-конференции по итогам переговором со своим коллегой из Швейцарии.

Он также добавил, что для встреч в "нормандском формате" нужно убедиться в договороспособности новых украинских властей. Министр также выразил надежду на то, что таким образом внутриукраинский кризис подойдет к концу.

Лавров напомнил и о договоренностях, заключенных в 2015 и 2016 годах о полном разведении сил и средств в трех районах на линии соприкосновения, а также о "формуле Штаймайера", соединяющей проведение местных выборов на Донбассе и вступление в силу на постоянной основе закона об особом статусе.

"Особый статус территорий, о которых идет речь, вступает в силу в день местных выборов на временной основе и на постоянной основе после того, как ОБСЕ подтвердит, что выборы состоялись и были справедливыми", - сказал министр иностранных дел России, добавив, что ни то, ни другое не выполняется украинской стороной.

Вооруженный конфликт на Донбассе начался весной 2014 года. Часть региона вышла из-под контроля Киева после того, как те пришли к власти в результате Евромайдана. В ответ украинские власти начали силовую операцию. Весной 2018 года ее формат был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава Операции объединенных сил (ООС), пришедшей на смену антитеррористической операции (АТО) проводимой под контролем СБУ.

Видео: youtube.com/Россия 24

Как сообщала "Страна", в конце мая Зеленский пообещал "быстро и эффективно" освободить восьмерых военных, попавших в плен на Донбассе. Служебное расследование этого инцидента, которое проводится по приказу командующего операцией Объединенных сил (ООС), факта государственной измены не установило.

Отметим, что советник президента Зеленского по военным вопросам Иван Апаршин заявил, что в "команде Зеленского" намерены продолжить ООС на Донбассе.