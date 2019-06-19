Сегодня, народный депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук, который по версии полицейских, скончался в результате неосторожного обращения с оружием от огнестрельного ранения головы, в момент смерти числился на заседании Верховной Рады. Об этом сообщают журналисты "Страны", которые находились на заседании.

"На сайте Верховной Рады и в стенограмме сказано, что зарегистрировалось 307 депутатов. Но имени Тымчука теперь в списке нет, а фактически - 306 имен присутствующих", - говорит журналист "Страны" Галина Студенникова.

Информацию подтверждают и наши коллеги. Так, казусный момент описывает также журналист BIHUS.info Александр Курбатов на своей странице в Facebook.

"Военный эксперт, нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук, случайно застрелился дома, во время чистки травматического пистолета, хотя официально в это время присутствовал в Верховной Раде. Во-первых, как он одновременно зарегистрировался на сессии парламента и дома чистил своего Форт? Он раздвоился? Во-вторых, военные, как правило, на уровне рефлексов проверяют наличие патрона в патроннике. Тымчук казался довольно сознательным, чтобы не играть с пистолетом. Что-то не так. С регистрацией Тымчука в Раде - 100% не так, хотя ее срочно снесли с сайта, но немного опоздали. Ну и со случайным выстрелом тоже что-то не так", - написал Курбатов.

Впрочем, со временем стало известно, что Тымчук в квартире находился не один, а оружие было огнестрельное. Источник из следственно-оперативной группы пересказал "Стране" показания, которые дала гражданская жена Дмитрия Тымчука.

"Со слов сожительницы, Тымчук не спал с 4 утра. В последнее время он был угнетен. Подпивал. В день гибели ходил по квартире и крутил в руках пистолет, клацал. У него давно были пессимистические настроения в отношении ситуации, его места и роли в жизни, в политике. Говорил, что устал, что жизнь потеряла смысл и не понимал, что дальше делать. Ходил крутил, и когда она находилась на кухне, а он в комнате - прогремел хлопок. Она зашла, он лежал на полу с пулевым ранением в голову. На входе есть камеры. Следственная группа установила, что посторонних лиц в квартире не было", - рассказал наш источник в полиции.

Фото: facebook.com/kurbatov.aldr

Напомним, "Страна" подобно писала о том, что известно о смерти нардепа Дмитрия Тымчука. В частности, изначально сообщалось, что он случайно выстрелил себе в голову, пытаясь почистить наградное оружие.

Как сообщала "Страна", полиция завела уголовное производство по статье "умышленное убийство".