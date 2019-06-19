Рейтинг партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" рухнул до 5% - это уровень проходного барьера в Раду. Такой результат "ЕС" показал среди уже определившихся избирателей.

Если же брать в целом среди всех опрошенных - то партия не набирает и четырех процентов голосов.

Обрушение рейтинга более, чем за месяц до выборов - это плохие новости для экс-президента и примкнувших к нему останков БПП и "Народного фронта". Как и предсказывала "Страна", избирателей Порошенко активно перетягивает на себя "Голос" Святослава Вакарчука.

Этот новоиспеченный политик стал для сторонников майданного курса чем-то вроде Владимира Зеленского - медийно раскрученного лица, не замешанного в скандалах и коррупции, но при этом более своего для Западной Украины, чем новоизбранный президент.

Порошенко же с его командой, которая рулила страной последние пять лет, стремительно теряет очки на фоне новых политиков, которые идут во власть. И рискует вообще не попасть в Раду.

"Страна" разбиралась, о чем говорят последние рейтинги.

Разгромный опрос для Порошенко

Рейтинг партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко резко опустился до уровня проходного барьера, а вот "Голос" Святослава Вакарчука опередил и партию Порошенко и "Батькивщину" Юлии Тимошенко, поднимаясь в рейтинге политсил.

Об этом стало известно из результатов опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" с 8 по 12 июня.

Так, согласно опросу, если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, за партию "Слуга народа" президента Владимира Зеленского готовы проголосовать 47,1% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями (34,5% из всех опрошенных).

Это, кстати, отрицательная динамика для будущей партии власти. В начале месяца тот же "Рейтинг" давал "Слуге народа" 48,2%.

Видимо партия Зеленского тоже страдает от роста популярности Вакарчука. И, возможно, у нее появились первые разочарованные избиратели, которые пока не видят от нового президента решительных шагов - хотя бы там, где это в его компетенции: в разрядке на Донбассе.

Параллельно, в сравнении с началом июня подрос рейтинг "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко – 11,1% определившихся (в начале месяца было 10,7%). Эта политсила выступает за исполнение политической части Минских соглашений, как наиболее быстрый и реальный путь к миру на Донбассе.

И именно с этой политической силой "Слуга народа" конкурирует на юго-восточном электоральном поле.

Но главный триумфатор последнего опроса - партия "Голос" Святослава Вакарчука. За нее готовы проголосовать 8,1% определившихся респондентов. Еще в начале месяца - 5 июня - у этой политсилы было только 5,6%.

Уже эта стартовая цифра говорила о том, что рейтинг партии Вакарчука будет существенно выше. Так оно и происходит.

"Батькивщина" Юлии Тимошенко держится стабильно - 7,3% среди определившихся и 5,2% всех опрошенных - а по сравнению с началом месяца даже несколько нарастила результат. Но главным аутсайдером стала "Европейская солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко

Партию бывшего гаранта готовы поддержать 5% среди определившихся и 3,6% среди всех опрошенных. Это на грани проходного барьера.

То есть, не исключено, что политсила Порошенко вообще может не пройти в парламент. Так как еще недавно по опросам она набирала 8-9% голосов. И ее рейтинг быстро опускается.

Как менялся рейтинг партии Порошенко

Еще в начале июня у сборной команды из БПП и НФ под общим брендом "Европейская солидарность" было 7,8 процентов популярности по версии "Рейтинга". Но это показатель за пару недель существенно вырос.

Уже 10 июня КМИС показал у Порошенко 8,1%. А "Социальный мониторинг" - 9,2%. Через пару дней вышел еще один опрос "Рейтинга", где "ЕС" получила почти восемь процентов.

То есть, до сегодняшнего дня рейтиг партии бывшей власти колебался в пределах 8-9% и позволял ей уверенно претендовать на третье место в пропорциональном зачете - после "Слуги народа" и "Оппозиционной платформы".

Но 19 июня "ЕС" не менее уверенно опустилась на пятое место и оказалась на грани непрохождения в парламент вообще.

Что могло повлиять на этот результат?

Причины падения Порошенко

Главных причин резкого обвала рейтинга можно выделить две.

1. Взлет Вакарчука. Поход на выборы, о котором певец объявил на съезде "Голоса" 8 июня, резко изменил рейтинговые расклады. У электората, поддерживающего курс в НАТО и ЕС, а также негативно настроенного в адрес России, появилась новая политическая отдушина.

Солист "Океана Эльзы" в сравнении с Порошенко обладает рядом преимуществ: он, как уже упоминалось, не замешан в коррупции, имеет высокий авторитет среди людей, поддерживающих Евромайдан и воплощает примерно те же ценности, что и Порошенко - только в новой, более современной и привлекательной упаковке.

Ну, и главное: Святослав Вакарчук имеет огромный уровень известности, которая вызвана его творческой деятельностью. Совсем как Владимир Зеленский. У Порошенко же, кроме его неоднозначного политического бэкграунда, в активе почти ничего нет.

То есть, Вакарчук, если сейчас не наделает каких-то критических ошибок, будет и дальше перебирать на себя электорат, ориентированный на "армию, мову, виру", понижая шансы Порошенко пройти в Раду во главе собственной фракции.

2. Команда Порошенко. После съезда "Европейской солидарности" и объявления партийных списков стало понятно, что экс-гарант ведет за собой практически ту же команду, которая была во власти последние пять лет.

Это Ирина Геращенко, Андрей Парубий и многие другие лица, которые имеют критически низкий уровень доверия. Встречались и совсем уж экзотические варианты, вроде скандальной чиновницы Натальи Баласинович, которая стала героиней ряда видео на YouTube.

Правда, после разразившегося скандала, ее исключили из списков.

Не сильно помогло гаранту и привлечение в команду новых лиц вроде львовянки Софии Федыны, которая на днях оскандалилась во время ток-шоу на ТВ.

Как уже рассказывала "Страна", у Порошенко решили сделать своим электоральным плацдармом Львовскую область (и в первой десятке списка "ЕС" сразу трое львовян). Галичина стала единственным регионом, который выбрал Порошенко президентом.

Второй общественный слой, к которому апеллирует Порошенко - это крымские татары, которых много в списке "ЕС", но мало в целом по Украине.

То есть уже из этого понятно, что резервов для роста рейтинга у "Европейской солидарности" нет - ни львовяне, ни крымские татары не могут обеспечить партии Порошенко нужного уровня поддержки. Да и риторика гаранта не меняется.

Единственное, что может в теории гальванизировать рейтинг бывшего президента - это обострение конфликта на Донбассе, которое, кстати, происходит в последние два дня. Но пока этот процесс не приобрел тех масштабов, чтобы украинцы могли захотеть вернуть старую власть.