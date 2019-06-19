Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет присваивать звание ветерана тем, кто служил в частях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крыму и Севастополе до аннексии полуострова в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС.

По информации авторов инициативы, в настоящий момент около тысячи военных - в частности, проходивших службу в СССР - не могут пользоваться всеми социальными гарантиями, предусмотренными российским законодательством. Депутат Госдумы Михаил Шеремет отметил, что у данного вопроса есть и моральный аспект. По его словам, многие люди "не хотят быть ветеранами ВСУ". "Законопроект направлен на устранение несправедливости в отношении граждан, которые по независящим от них причинам служили в Вооруженных силах Украины на территории Республики Крым", - добавил он.

Обязательное условие для получения звания "Ветеран военной службы" - проживание на полуострове в момент его присоединения к России в марте 2014 года, говорится в документе.

Как сообщала "Страна", в Госдуме заявили, что Украина аннексировала Крым и пообещали отсудить убытки полуострова.

Также Госдума создала рабочую группу, которая оценит "ущерб Крыма от действий Украины".

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин возмутился, что Госдума решила отметить присоединение Крыма к России в 1783 году.