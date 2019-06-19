Государственное бюро расследований задержало полицейского по подозрению в совершении ДТП, повлекшего гибель 2 взрослых и 9-летнего ребенка в Херсонской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы бюро.

"Следователи теруправления ГБР, расположенного в поселке Мелитополе, расследуют обстоятельства ДТП, которое произошло на трассе Скадовск - Каховка Херсонской области 18 июня", - сказано в нем.

Дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от поселка Николаевка с участием автомобилей "ВАЗ 21099" и BMW. За рулем автомобиля BMW находился старший оперуполномоченный Главного управления Нацполиции в АР Крым и Севастополе.

В результате столкновения пассажиры автомобиля "ВАЗ 21099" - мужчина и женщина - погибли на месте, а 9-летняя девочка получила многочисленные травмы и впоследствии умерла в больнице.

Фото: dbr.gov.ua

Полицейский, находившийся за рулем автомобиля марки BMW, задержан. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса.

Фото: dbr.gov.ua

Следователи ГБР готовят ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, следователи ГБР проверят действия врачей, которые оказывали медицинскую помощь ребенку.

Фото: dbr.gov.ua

Напомним, что под Херсоном опер за рулем BMW врезался в авто, погибли три человека.

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