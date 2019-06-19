Первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук заявил, что не верит в версию смерти нардепа Дмитрия Тымчука в виде несчастного случая. Он не исключает, что парламентария могли убить. Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, сообщает "Укринформ".

"Как офицер я лично не верю в то, что это несчастный случай в результате чистки оружия... Дмитрий Тымчук, кроме того что государственный деятель, он с 2014 года вместе с коллегами очень тщательно, профессионально, качественно освещал агрессию Российской Федерации, участие военных: офицеров, генералов, подразделений российской регулярной армии - в агрессии против Украины", - сказал он.

"Все это дает основания считать, что мы будем иметь версию замаскированного убийства под самоубийство", - добавил он. В то же время Тетерук призвал правоохранительные органы провести тщательное расследование.

"Для того, чтобы получить остальную информацию об обстоятельствах и условиях его (Тымчука - прим.ред.) гибели, мы должны дождаться официальной позиции правоохранительных органов... Единственной версией, я бы хотел, чтобы была версия правоохранительных органов", - сказал представитель "НФ". Он выразил желание, чтобы правоохранители тщательно подошли к этому делу, изучили ее, в кратчайшие сроки дали ответ, что на самом деле произошло.

Представитель "БПП" Александр Бригинец также заявил, что не верит в случайную смерть Тымчука. "Время информационного противодействия Украине прошло? Наступает время мести? Дмитрий Тимчук только что был в зале и вот трагическая новость - он мертв. Погиб случайно при чистке оружия? Кто в это поверит!", - сказал нардеп. "В зале говорят о зачистке ФСБ тех, кто много знал о российской агрессии. Время и следствие возможно что-то покажут!", - добавил он.

Фото: facebook.com/bryhynets

Схожую позицию высказал и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко: "Не верю, не хочется верить, что это случайность, неосторожное обращение с оружием. Он знал, что такое оружие и как ее надо чистить. Посмотрим, что скажет следствие", - говорится на его фб-странице.

Фото: facebook.com/Grytsenko.Anatoliy

Как сообщала "Страна", в полиции открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство". По словам руководителя Нацполиции Украины Сергея Князева, у погибшего выявлено огнестрельное ранение головы, однако сколько было выстрелов.

При этом источник среди полицейских сообщил, что судя по всему имел место суицид.