Появился третий человек в современной истории, чье состояние достигло 100 миллиардов долларов. Им стал французский бизнесмен и президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно. Прирост состояния Арно до отметки в 100 миллиардов зафиксировано в ежедневном рейтинге самых богатых людей мира Bloomberg.

Еще день назад состояние бизнесмена оценивалось в 98,2 миллиарда. Круглой суммы 100 оно достигло за сутки.

Отметим, что в нынешнем году Арно невероятно везет: его активы выросли на 32 миллиарда долларов из-за подорожания акций LVMH на 43%.

Бернар Арно с женой. Фото: globallookpress.com

Примечательно, что богатство Арно составляет 3% от ВВП Франции.

В рейтинге Bloomberg Арно уступает лишь двум людям: основателю американской компании Amazon Джеффу Безосу с его 119 миллиардами долларов и экс-главе Microsoft Биллу Гейтсу со 106 миллиардами.

Напомним, что "Страна" писала о предположительно самом богатом человеке во всей истории - африканском короле Манса Муса, правившем в XIV веке. Эксперты оценили его состояние в 400 миллиардов долларов.

Также мы рассказывали о том, что Bloomberg подсчитал состояние Порошенко после завершения президентского срока.