Нардеп Дмитрий Тымчук, судя по всему, мог покончить жизнь самоубийством.

Об этом "Стране" рассказал источник в киевской полиции.

"Со слов сожительницы Тымчук не спал с 4 утра. В последнее время он был угнетен. Выпивал. В день гибели ходил по квартире и крутил в руках пистолет. У него давно были пессимистические настроения в отношении ситуации, его места и роли в жизни, в политике. Говорил, что устал, что жизнь потеряла смысл и не понимал, что дальше делать. Ходил крутил, и когда девушка находилась на кухне, а он в комнате - прогремел хлопок. Она зашла, он лежал на полу с пулевым ранением в голову. На входе есть камеры. Следственная группа установила, что посторонних лиц в квартире не было", - рассказал источник.

По словам источника, наградной "Форт" Тымчук получил от министра обороны Степана Полторака в 2015 году.

Ранее "Страна" сообщала, что на месте смерти Тымчука дежурит полиция с автоматами, соседям на вопросы не отвечают.

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