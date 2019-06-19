Смерть Тымчука. Полиция завела уголовное производство по статье "умышленное убийство"
Полиция 19 июня открыла уголовное производство по факту смерти народного депутата Украины Дмитрия Тымчука по статье "умышленное убийство". Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции на странице в Facebook.
В частности, речь идет о том, что правоохранители уже открыли уголовное производство по факту смерти народного депутата в Киеве - по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
По словам руководителя Нацполиции Украины Сергея Князева, у погибшего выявлено огнестрельное ранение головы, однако сколько было выстрелов, пока не сообщается. Кроме того, еще неизвестно, нарушена ли обстановка в квартире.
Детальная информация будет предоставлена позже, когда полицейские завершат осмотр места происшествия. Сейчас на месте также работает судебный медик и эксперты.
Скриншот, фото: Facebook/ Національна поліція України
Напомним, "Страна" подобно писала о том, что известно о смерти нардепа Дмитрия Тымчука. В частности, изначально сообщалось, что он случайно выстрелил себе в голову, пытаясь почистить наградное оружие.
Позже в полиции озвучили версии смерти нардепа Дмитрия Тымчука, среди которых оказались и криминальные.
Кроме того мы напоминали, чем был известен погибший нардеп Дмитрий Тымчук.
Также в материале "Страны" можно прочесть о том, что происходит на месте смерти Дмитрия Тымчука.