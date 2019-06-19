Полиция 19 июня открыла уголовное производство по факту смерти народного депутата Украины Дмитрия Тымчука по статье "умышленное убийство". Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции на странице в Facebook.

В частности, речь идет о том, что правоохранители уже открыли уголовное производство по факту смерти народного депутата в Киеве - по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

По словам руководителя Нацполиции Украины Сергея Князева, у погибшего выявлено огнестрельное ранение головы, однако сколько было выстрелов, пока не сообщается. Кроме того, еще неизвестно, нарушена ли обстановка в квартире.

Детальная информация будет предоставлена позже, когда полицейские завершат осмотр места происшествия. Сейчас на месте также работает судебный медик и эксперты.

Скриншот, фото: Facebook/ Національна поліція України

Напомним, "Страна" подобно писала о том, что известно о смерти нардепа Дмитрия Тымчука. В частности, изначально сообщалось, что он случайно выстрелил себе в голову, пытаясь почистить наградное оружие.

Позже в полиции озвучили версии смерти нардепа Дмитрия Тымчука, среди которых оказались и криминальные.

Кроме того мы напоминали, чем был известен погибший нардеп Дмитрий Тымчук.

Также в материале "Страны" можно прочесть о том, что происходит на месте смерти Дмитрия Тымчука.