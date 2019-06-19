Хотя в партии "Слуга народа" и заявили, что теперь на сайте политсилы все желающие получат право поставить дизлайк тому или иному кандидату только после того, как оставят на него конкретный компромат, на деле это оказалось не так.

"Страна" выяснила, что поставить дизлайк кандидату от "Слуги народа" по-прежнему можно и без всякой доказательной базы. Для этого вначале на сайте "Слуги народа" нужно авторизоваться через Facebook. Потом можно поставить любому кандидату "Слуги народа" лайк, дизлайк и оставить отзыв (только один про одного человека).

"Страна" протестировала функцию дизлайка на трех случайно выбранных кандидатах. Во всех случаях при нажатии на иконку "дизлайк" система не затребовала отправить на кандидата отзыв. Только в одном случае из трех после нажатия на дизлайк сайт партии предложил нам пройти стандартный тест-защиту от ботов: выбрать из предложенных картинок те, где изображен дымоход. И после этого дизлайк снова зачелся. И для этого не потребовалось отправлять на сайт никакие данные о недобросовестности кандидата.

Фото: Скриншот

Как сообщала "Страна", 16 июня 2019 года в избирательном списке партии "Слуга народа" из 201 кандидата появилась функция лайков и дизлайков, которые посетители сайта могли проставлять под данными членов политического списка по своему усмотрению.

Через некоторое время после публикации "Страны" на сайте "Слуги народа" убрали возможность портить репутацию кандидатам - пользователи сети не могли авторизоваться ни через Google, ни через Facebook.