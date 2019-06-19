Сегодня, 19 июня, после трагической смерти народного депутата от "Народного фронта" Дмитрия Тымчука (который шел №13 в избирательном списке на внеочередных выборах в Раду в 2014 году), стало известно имя кандидата, который сможет занять его место.

Им стал Никитин Евгений Владимирович - это №85 в партийном списке "Народного фронта" на выборах-2014. Он проживает в Запорожье. Родился 31 июля 1978 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Никс Трейд", беспартийный, судимость отсутствует.

Евгений Никитин Фото: kto.zp.ua

Как сообщала "Страна", две недели назад Дмитрий Тымчук отказался идти на выборы в Верховную Раду, так как не получил достойных предложений.

Сегодня, 19 июня, Дмитрий Тымчук застрелился во время чистки наградного пистолета. Тымчуку было 46 лет. Буквально неделю он не дожил до своего 47-летия (родился депутат 27 июня 1972 года). Был известен как военный и политический журналист. Дослужился до воинского звания подполковник запаса. Координатор группы "Информационное сопротивление". Стал заметным комментатором и экспертом в медиа-пространстве Украины после событий в Крыму и на Донбассе, в освещении который принимал активное участие. Был руководителем общественной организации "Центр военно-политических исследований".