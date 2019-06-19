Сегодня, 19 июня, после трагической смерти народного депутата от "Народного фронта" Дмитрия Тымчука (который шел №13 в избирательном списке на внеочередных выборах в Раду в 2014 году), стало известно имя кандидата, который сможет занять его место.

Им стал Никитин Евгений Владимирович - это №85 в партийном списке "Народного фронта" на выборах-2014. Он проживает в Запорожье. Родился 31 июля 1978 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Никс Трейд", беспартийный, судимость отсутствует.

Евгений Никитин Фото: kto.zp.ua

Как сообщала "Страна", две недели назад Дмитрий Тымчук отказался идти на выборы в Верховную Раду, так как не получил достойных предложений.

Сегодня, 19 июня, Дмитрий Тымчук застрелился во время чистки наградного пистолетаТымчуку было 46 лет. Буквально неделю он не дожил до своего 47-летия (родился  депутат 27 июня 1972 года). Был известен как военный и политический журналист. Дослужился до воинского звания подполковник запаса. Координатор группы "Информационное сопротивление". Стал заметным комментатором и экспертом в медиа-пространстве Украины после событий в Крыму и на Донбассе, в освещении который принимал активное участие. Был руководителем общественной организации "Центр военно-политических исследований".

 

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