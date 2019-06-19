Руководство полиции покинуло дом народного Дмитрия Тымчука, где сегодня в результате огнестрельного ранения погиб нардеп. На месте остались правоохранители с автоматами, они дежурят у подъезда дома. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

В дом по адресу бульвар Перова, 10а стали возвращаться соседи Тымчука. Многие из них ничего не знают об инциденте. У дежурящих на месте полицейских они спрашивают о том, что произошло. Им на вопросы не отвечают - обещают объяснить позже.

Дмитрий Тымчук жил в угловой квартире на 25 этаже дома. Как утверждают соседи, нардеп купил жилье около года назад.

"Я его ни разу не видел, знаю, что около года они купили квартиру здесь, но ни разу не видел. В то время, когда это случилось, меня не было дома. Сразу в группе начали писать, что что-то случилось: самоубийство или не самоубийство. Я почти весь дом знаю в лицо, но его ни разу не видел", - рассказал сосед нардепа с 23-его этажа Дмитрий.

Видео: YouTube/ Страна.ua

"Страна" в сюжете подробно описывает, что известно о смерти нардепа Дмитрия Тымчука. В частности, изначально речь шла о том, что он случайно выстрелил себе в голову в попытке почистить свое наградное оружие.

Однако в полиции озвучили несколько версий смерти нардепа Дмитрия Тымчука. В том числе - несчастный случай и убийство.

Кроме того, по словам нардепа Геращенко, жена Тымчука Анна стала свидетельницей его гибели. Также известно, что пистолет, в результате ранения из которого умер Тымчук, - наградной Форт-17Р.