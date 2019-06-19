В среду, 19 июня, на заседании Кабмина предложили увеличить площадь города Днепр за счет прилегающих сел. На текущий момент его площадь составляет порядка 40,5 тысяч гектар. А после расширения городской черты она может вырасти еще на 1,5 тысячи гектар.

Как указано в пояснительной записке, необходимость расширения административного центра Днепропетровщины связана с бурным ростом этого города в последние годы. Так, планируется забрать 1450 гектар у Новоалександровского сельсовета, 29,5 гектар - у села Авиаторское, около 32,3 гектара - у села Южное. Днепр поглотит земли сельхозназначения, жилищной и коммерческой застройки, промышленные зоны, а также леса.

Также в Кабмине согласовали перенос границ у ряда небольших населенных пунктов в других регионах Украины. В частности, г. Великих Мостов и Глинян (оба - Львовская область), Городка (Хмельницкая область). Причем, площадь Великих Мостов и Глиняна вырастет радикально - в первом случае с нынешних 492 гектар до 880 гектар, то есть, почти вдвое, во втором - с 456 гектар до 995 гектар или более чем в два раза. В обоих случаях расширение городской черты предлагается провести за счет собственных земель сельхозназначения, лесного фонда и пр.

Все законопроекты будут переданы в парламент, но, скорее всего, утверждать их будет уже новый состав Верховной Рады. Также на заседании Кабмина коснулись вопросов бензина, стипендий и проверки медицинских договоров.

Отметим, что под Днепром выполнявший ремонтные работы электрик погиб от удара током и повис на электроопоре. Почему умерший не соблюдал технику безопасности пока неизвестно.