В Киеве 19 июня найден застреленным народный депутат Дмитрий Тымчук. Он погиб от огнестрельного ранения в голову.

"Страна" ведет онлайн-хронику с подробностями этого ЧП.

Главной версией на данный момент является несчастный случай - нардеп чистил пистолет и случайно выстрелил себе в голову.

Однако у этой гипотезы уже появилось много противников. Главный аргумент - Тымчук был кадровым военным, и не мог чистить заряженное оружие.

"Страна" собрала основные версии того, что случилось в квартире Дмитрия Тымчука.

1. Несчастный случай

Согласно основной версии, которую озвучили в полиции, Тымчук чистил наградной пистолет, тот выстрелил, и пуля попала нардепу в голову. От ранений он скончался.

Сообщение о происшествии поступило на спецлинию "102", согласно ему, около 12:15 в одной из квартир Днепровского района Киева мужчина получил огнестрельное ранение, от которого скончался на месте.

"Предварительно огнестрельное ранение головы. Есть ряд рабочих версий, среди которых возможно несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием", - рассказал глава Нацполиции Сергей Князев.

По его словам, в квартире на момент совершения правонарушения Тымчук был не один. Поэтому сейчас собираются показания женщины, которая присутствовала в это время в квартире, а также соседей.

"На данный момент группа еще работает. Предварительно: был один выстрел, ранение в лобную часть над левым глазом", - сообщил первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко.

Как узнала "Страна", оружие, от коротого погиб депутат, - это наградной Форт-17Р.

О версии случайного выстрела при чистке пистолета первым заявил однопартиец Тымчука Антон Геращенко. Как видим, полиция пока в основном придерживается именно этой позиции.

2. Убийство и "российский след"

Правоохранители рассказали, что прорабатывают и более криминальные версии. Однако по ним никаких деталей пока нет.

Тем временем в соцсетях заговорили о том, что Тымчук - опытный военный, подполковник запаса, и вряд ли бы стал чистить оружие, не разрядив его.

"А вы бы чистили заряженный пистолет?" - поинтересовалась журналист Виктория Свитлова.

"Может ли так случиться, что человек, который воевал, не вынул патроны во время штатной процедуры?", - удивился активист "Свободы" Юрий Михальчишин.

"По версии следствия, он чистил свой наградной пистолет и нажал на курок. Военный. Профессиональный военный. Взял чистить оружие. Заряженное. И застрелился. Направив на себя. Пистолет. Да это бред.

При чистке оружие разбирают. Вынимают из него обойму, разбирают основную часть. Все элементы вынимают и чистят. Всегда проверяют оружие на заряженности. И не могу понять, чего держать наградной ствол заряженным?!" - пишет политтехнолог Дмитрий Раимов.

Впрочем, сказанное выше - необязательно работает лишь на версию убийства. Оно лишь ставит под сомнение основное направление, которое прорабатывает полиция.

А вот обсуждая версию убийства, тут же заговорили и о "российском следе".

Так, блогер Назар Приходько пишет: "Полковник Хараберюш, полковник Шаповал, полковник Возный, подполковник Тымчук... Как по мне - это звенья одной цепи. Подумайте: Хараберюш работал в освобожденном от оккупантов и коллаборационистов Мариуполе - собирал данные. Шаповал в ГУР вообще собирал данные по ВСЕМ преступлениях со стороны россиян, Полковник СБУ Возный - работал на передовой, собирал данные.

Тымчук и его знаменитая группа "Информационное сопротивление" - сообщали о вторжении российских регулярных подразделений в 2014-2015рр., Они имели ОЧЕНЬ много данных и по сбиванию боинга МН17, 17.07.2014. И вот, как раз сегодня, 19.06.2019, в день объявления голландцами причастных к этому сбиванию (ими оказались Гиркин, Дубинский "Хмурый", Пулатов, и гражданин Украины Харченко "Крот") - Тымчука с простреленной головой находит жена...

Буквально сразу после трагедии, на Тымчука, который много лет работал военным журналистом, был в Ираке и Ливане, и собственно на фронтах нашей Национально-освободительной войны, Антон Геращенко пытался повесить "неосторожное обращение с оружием", и это при том, опять же, что Тимчук был подполковником ГУР МОУ, а значит ТОЧНО знал как вести себя с огнестрел.

Не хочу быть тривиальным, но ищите российский след. Ищите и найдете. Таких совпадений не бывает".

"Дмитрий Тымчук найден мертвым с огнестрельным ранением в голову. Еще несколько дней назад поверила бы в официальную версию - случайный самострел. Но весь массив информации, полученный за эти дни, приводит к мысли, что таких случайностей почти не бывает. Украина для россиян - проходной двор, где они могут все или почти все", - написала журналист Татьяна Даниленко.

Однако эта версия выглядит крайне сомнительной, судя по реакции однопартийца Тымчука Антона Геращенко. Ранее он находил руку Кремля сразу в любой ситуации. А тут озвучил версию о непреднамеренном самостреле в ходе чистки оружия.

Если б был бы хотя бы намек на то, что Тымчука кто-то убил, то конечно же именно это и стало бы главной официальной версией.

С другой стороны, в России и среди сепаратистов также выссказывается версия об умышленном убийстве Тымчука. Но уже со стороны его соратников. Мол, Тымчук мог знать некую информацию (например, по некоторым эпизодам войны на Донбассе), которую он мог бы обнародовать, что не хотелось бы прежним украинским властям - Порошенко и "Народному фронту".

В тоже время, Тымчук, как правило, не являлся сам по себе источником информации. Ее ему поставляли спецслужбы, либо представители ВСУ и сил АТО. Вряд ли его посвящали в какие-то заговоры.

3. Самоубийство

Третья, также пока неофициальная версия - что это может быть самоубийством. И, судя по всему, она может быть близка к истине. По крайней мере, с учетом информации от источников "Страны" в правоохранительных органах.

Как известно, 2 недели назад Тымчук отказался баллотироваться в Верховную Раду на внеочередных выборах - ни одна партия не сделала ему подходящего предложения. Видимо, нардеп находился на перепутье - что делать и как жить дальше.

Источник из следственно-оперативно группы пересказал "Стране" показания, которые дала гражданская жена Дмитрия Тымчука.

"Со слов сожительницы, Тымчук с не спал с 4 утра. В последнее время он был угнетен. Подпивал. В день гибели ходил по квартире и крутил в руках пистолет, клацал. У него давно были пессимистические настроения в отношении ситуации, его места и роли в жизни, в политике. Говорил, что устал, что жизнь потеряла смысл и не понимал, что дальше делать. Ходил крутил, и когда она находилась на кухне, а он в комнате - прогремел хлопок. Она зашла, он лежал на полу с пулевым ранением в голову. На входе есть камеры. Следственная группа установила, что посторонних лиц в квартире не было", - рассказал наш источник в полиции.

В этом смысле становится понятным и то, что озвучена была версия о самостреле в ходе чистки оружия (несмотря на ее малую правдоподобность).

Таким образом, в МВД пытаются заменить версию о суициде. И далеко не факт, что самоубийство (даже если оно и имело место) будет официально подтверждено.